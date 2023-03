Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen koerste Tadej Pogacar nog ‘als een kind’. Nu heeft de voormalige Tourwinnaar een plan klaar, met de Oude Kwaremont als belangrijkste wapen. ‘Het wordt extreem moeilijk, maar er is een kleine kans.’

We zijn drie dagen voor de E3 ­Harelbeke en Tadej Pogacar heeft net met zijn ploeg de Vlaamse ­Ardennen verkend. Het laatste stuk in de gietende regen, maar in de wereld van Pogacar is het glas altijd ...