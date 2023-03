Martin Scorsese prijst nieuwste film van Dardennes de hemel in

De Amerikaanse filmregisseur Martin Scorsese noemt Tori et Lokita van Jean-Pierre en Luc Dardenne ‘een van de meest hartverscheurende filmervaringen sinds lange tijd’.

Complimenten van Martin Scorsese voor de nieuwste film van de Waalse broers Jean-Pierre en Luc Dardenne: de regisseur van Taxi driver en The wolf of Wall Street noemde het drama ‘een van hun beste films ooit’. ‘Tori et Lokita is een van de meest hartverscheurende filmervaringen die ik sinds lange tijd gehad heb’, liet Scorsese weten aan Variety. ‘Ik heb Jean-Pierre en Luc Dardenne altijd bewonderd voor de manier waarop ze films maken. Hun meesterschap is onlosmakelijk verbonden met hun spirituele en ethische engagement tegenover hun personages, die hun weg proberen te vinden in een meedogenloze wereld.’

Tori et Lokita is sinds vorige week vrijdag te zien in Los Angeles en New York, Scorseses woonplaats. De film vertelt het verhaal van twee minderjarige asielzoekers, Tori (Pablo Schils) en Lokita (Joely Mbundu), die naar Europa vluchten en doen alsof ze broer en zus zijn. Ook Vlaamse acteurs als Charlotte De Bruyne en Tijmen Govaerts hebben een bijrol in de film.

De Dardennes werden voor de film in mei op het filmfestival van Cannes bekroond met een jubileumprijs.

Lees ook