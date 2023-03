Nieuwe peiling: PS deemstert weg in Brussel maar heerst in Wallonië

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

PS boven!

Kondigde de stembusslag in Wallonië zich enkele peilingen terug nog aan als een nek-aan-nekrace tussen de MR en de PS, dan nemen de Franstalige socialisten ondertussen serieus afstand van de liberalen. Of toch volgens een nieuwe bevraging van DPG Media, RTL en Le Soir. Die plaatst de PS op 25,5 procent, wat bijna op het niveau is van de verkiezingen van 2019. De MR blijft steken op 18,5 procent, twee procentpunten onder de score van 2019 en vooral flink lager dan vorige peilingen. De partij wordt zelfs op de hielen gezeten door de marxisten van de PTB (17,6 procent). Volgen op enige afstand: Ecolo (12,8 procent), Les Engagés (11,1 procent) en Défi (4,9 procent)

Correctie: MR boven!

Wat een ander beeld plots in Brussel. Daar krijgt de PS een klap van je welste en valt ze terug op 16,8 procent, een pak onder de 20 procent bij de verkiezingen. In het Hoofdstedelijk Gewest is het de MR die de kop claimt met 19,8 procent, al is het verschil met de PTB (19,4 procent) verwaarloosbaar. De marxisten komen van 12,3 procent bij de verkiezingen en gaan er dus spectaculair op vooruit. De PS duikelt ondertussen zelfs bijna onder Ecolo, dat het met 15,7 procent ook nog steeds fors slechter doet dan in 2019 (21,6 procent). PS en Ecolo zitten dus in de hoek waar de klappen vallen. Vervolledigen het beeld: Défi met 10,2 procent en Les Engagés met 5,1 procent.

Vlaanderen: status quo

Van het Vlaamse front geen nieuws eigenlijk. Het beeld blijft zo goed als ongewijzigd ten opzichte van de vorige peiling van de mediagroep. Vlaams Belang verleidt nog steeds een kwart van de Vlamingen (25 procent), gevolgd door de N-VA, die met 21,6 procent nog steeds fors onder het resultaat van 2019 boert (25,5 procent).

Ook de andere coalitiepartners in de Vlaamse regering, CD&V (11,8 procent) en Open VLD (9,2 procent) staan flink in de min, al kan CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de terugkeer van de dubbele cijfers vieren. Vooruit (15,5 procent) gaat dan weer wel vooruit. Blijven ter plaatse trappelen: de PVDA (8 procent) en hekkensluiter Groen (7,4 procent). Die partij is ondertussen de kleinste van Vlaanderen geworden. Opnieuw onder voorbehoud van elke foutenmarge die peilingen zoals deze kenmerkt, natuurlijk. De peiling werd afgenomen tussen 20 en 27 maart.

