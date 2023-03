Regering en banken hebben akkoord: in elke gemeente tenminste één geldautomaat

De regering en de banken hebben vrijdag een akkoord bereikt dat een ‘sterk verbeterde toegankelijkheid van geldautomaten’ moet garanderen.

In elke gemeente minstens één geldautomaat, binnen twee jaar 207 nieuwe automaten op zogenoemd ‘strategische locaties’, tachtig geldautomaten die alsnog behouden blijven in stedelijke gebieden om lange wachtrijen te voorkomen, per jaar 24 gratis cashafhalingen voor elke burger en ruim voldoende (minstens de helft) automaten waar ook geld kan worden gestort.

Met dit recept wil de federale regering en bankenfederatie Febelfin het aanbod van geldautomaten garanderen. Niet alleen wordt hier al maanden over geklaagd door burgers, lokale middenstanders en burgemeesters, uit een studie van de Europese Centrale Bank bleek eind vorig jaar ook al dat nergens in de eurozone de inwoners zo ontevreden zijn over de gebrekkige beschikbaarheid van geldautomaten als in België.

Steen des aanstoots is het Batopin-project dat de vier grootbanken KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis sinds 2021 uitrollen. Door een gemeenschappelijk netwerk van geldautomaten uit te bouwen, zo luidde de redenering, wilden ze stapsgewijs het aantal bankautomaten halveren. Daarbij luidde de belofte dat de geldautomaten geografisch beter gespreid zouden worden.

4.000 geldautomaten

De afgelopen periode namen de klachten over een steeds groter gebrek aan geldautomaten echter alleen maar toe. Tot frustratie van de federale regering, die de banken begin maart zelfs een ultimatum oplegde. Werd er geen akkoord bereikt, dan zou ze de sector via een wet eenzijdig verplichtingen opleggen.

Zover komt het nu dus niet. In een persbericht maakt de federale regering zich sterk dat er door dit ‘solide akkoord’ met de bankensector tegen 2027 zo’n 4.000 geldautomaten zullen zijn in ons land, zo’n 800 meer dan vandaag. Bovendien zullen die gelijkmatiger verspreid zijn, luidt de belofte opnieuw. Daarvoor zijn ook concrete afspraken gemaakt over de dekkingsgraad. In stedelijke gebieden moet een automaat binnen een bereik van 2 kilometer te vinden zijn, op het platteland binnen de 5 kilometer. In de periferie wordt 3 kilometer de norm.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) zegt in een persbericht ‘trots en tevreden te zijn dat met dit akkoord de snelle kaalslag van bankautomaten stopt’. ‘De sector zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, die ze leek uit het oog verloren te hebben’, klinkt het nog. Karel Baert, de ceo van Febelfin, laat dan weer optekenen ‘dat de banken blijven investeren in een goede toegang tot cash, vandaag en in de toekomst, ondanks de onomkeerbare evolutie van dalend cashgebruik. Maar de banksector heeft ook oor voor de bezorgdheden die leven bij de bevolking.’

