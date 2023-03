Hilde Crevits: ‘Ben ik supergelukkig? Uiteraard niet’

‘Ben ik supergelukkig? Uiteraard niet. Ik had liever gezien, net als de hele regering, dat we Ventilus volledig ondergronds zouden kunnen realiseren, maar op dit ogenblik zeggen de experten dat dat niet kan. En als het niet kan, moet je consequent zijn.’ Dat zei Hilde Crevits, CD&V-vicepremier en sterkhouder in Torhout, vrijdag in reactie op het akkoord rond Ventilus.