Nu ook officieel: Finland wordt lid van de Navo

Turkije heeft ingestemd met de toetreding van Finland tot de Navo. Het was het laatste obstakel voor het Finse lidmaatschap van het militaire bondgenootschap.

Turkije was de laatste van de dertig Navo-lidstaten die nog groen licht moest geven voor de toetreding van Finland tot het militaire bondgenootschap. Het Turkse parlement stemde uiteindelijk donderdag, iets voor middernacht, unaniem in met de Finse toetreding tot de Navo. Finland moet nu alleen nog formeel de kandidatuur bekrachtigen door de nodige documenten in te dienen in Washington. Dat zou een van de komende dagen al kunnen gebeuren.

Na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar diende Finland zijn toetredingsverzoek gelijktijdig in met Zweden. Maar beide dossiers werden losgekoppeld nadat Navo-leden Hongarije en Turkije gingen dwarsliggen. Hongarije keurde maandag al het lidmaatschap van Finland goed.

Zweden niet

Voor de toetreding van Zweden hebben Hongarije en Turkije nog geen toestemming gegeven. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwijt Zweden dat het land geen leden van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die hij als ‘terroristen’ beschouwt, wil uitleveren aan Turkije. De relaties tussen beide landen werden er nog slechter op nadat een extreemrechtse politicus in januari een exemplaar van de Koran verbrandde voor de Turkse ambassade in Stockholm.

Een Hongaarse regeringswoordvoerder zei woensdag dat Boedapest de Zweedse toetreding tegenhield vanwege ‘grieven’ over de kritiek die Stockholm in het verleden had geuit op het beleid van de uiterst rechtse premier Viktor Orban.

