De fans van John Wick raken maar niet sequel-moe. Hoewel het al de vierde film is die nu in de zalen speelt, schiet die de vorige records aan flarden. Wat is het geheim van de gevreesde huurdoder?

Superhelden en sequels, bij Marvel komt de klad erin. Ant-Man and the wasp: Quantumania sputtert aan de box office. In het najaar lokte Black Panther: Wakanda forever een derde minder bezoekers dan de ...