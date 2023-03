Vlaamse regering raakt het eens over Ventilus-hoogspanningslijn: dit is het tracé

De Vlaamse regering heeft een tracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vastgelegd. De elektriciteit van de windmolens komt aan land in Zeebrugge. In de buurt van Zedelgem, Torhout en Izegem gaat de hoogspanningslijn ondergronds.

De Vlaamse regering moest kiezen uit vijf tracés. Het basistracé heeft het, zoals verwacht, gehaald. Daarbij loopt de Ventilus-lijn voor een deel langs de E403-snelweg. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Torhout ook een tiental kilometer onder de grond.

Meer dan 600 gebouwen worden getroffen en komen dus in aanmerking voor compensatie. Tachtig daarvan krijgen een nieuwe hoogspanningslijn voor de deur, bij de andere gaat het om hinder/straling die veroorzaakt wordt door een versterking van de bestaande lijnen.

De stralingsnormen in de buurt van hoogspanningslijnen worden nog verder uitgewerkt.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) komt er nu en einde van de onzekerheid waarin ongeveer 1.300 gezinnen in West-Vlaanderen verkeren. ‘Niemand vindt deze beslissing leuk, maar mensen nog langer in onzekerheid laten zitten was voor mij geen optie’, laat ze in een mededeling weten. ‘Er is intussen lang genoeg gestudeerd, het dossier moet nu verder. Voor de betrokken eigenaars vragen we een uitgebreide compensatieregeling aan de federale overheid. Ook voor getroffen bedrijven wordt in flankering voorzien.’

De minister benadrukt ook dat er geen nieuwe hoogspanningsverbinding boven een kinderopvang of school. ‘Een mogelijke variant waar dat wél het geval was, werd niet gekozen.’

Voor de zomer komt het Ventilus-dossier waarschijnlijk terug bij de Vlaamse regering, wanneer een besluit rond de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet worden goedgekeurd. Midden mei volgt een plenaire vergadering met alle adviesverleners, ook de gemeenten. Dit najaar volgt dan een openbaar onderzoek.

De Vlaamse regering was rond Ventilus in een soort koude oorlog beland. Vorig jaar kwam ze al tot het besluit dat bovengronds, met 8 tot 12 kilometer onder de grond als uitzondering, en in wisselstroom de enige oplossing is. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hamerde erop dat de beslissing al genomen was. Maar CD&V, en dan vooral de CD&V-burgemeesters van de gemeenten waar Ventilus over zou lopen, bleef twijfel zaaien.

