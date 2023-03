Podcasttips | Waarom Mark Rutte een levende aflevering van ‘Friends’ is

‘Ik heb het gehad’: goed uitgangspunt voor een podcast. Mochten Jennifer Welch en Angie Sullivan in Nederland wonen, zouden ze het misschien gehad hebben met Mark Rutte.

Voormalig president Donald Trump zal zijn weekend met een slecht humeur beginnen. Hij is de eerste (ex-)president die strafrechterlijk wordt vervolgd. Naar verwachting wordt hij volgende week aangehouden. Pornoster Stormy Daniels lijkt te slagen in wat anderen maar niet lukte: Trump op zijn knieën krijgen. Journalist Steven De Foer kwam afgelopen week naar de podcaststudio en vertelde wat de president mispeuterd heeft en wat dat betekent voor de Make America Great Again-beweging.

Het was een donkere primeur eerder deze week: een chatbot heeft een Belg aangezet tot zelfdoding. Eerder schreef ik al over de podcastreeks Bot love, waaruit duidelijk werd dat mensen sterke gevoelens kunnen ontwikkelen voor een AI-systeem. Wat nu gebeurd is, is de meest tragische keerzijde van menselijke interacties met een in wezen betekenisloze gesprekspartner. Techjournalist Dominique Deckmyn laat zijn licht schijnen op de case in de nieuwste aflevering van Bits & Atomen.

1. Waarom je Mark Rutte kunt vergelijken met een aflevering van ‘Friends’

Mark Rutte zit nu al 13 jaar in Het Torentje, de werkkamer van de Nederlandse minister-president in Den Haag. Hoe kan een saai boekhouderstype met een spoor van schandalen zo lang vasthouden aan de macht? Is het zijn eeuwige glimlach of zijn flexibele gebrek aan ideologie? Hij wordt een man van ‘teflon’ genoemd, omdat alles van hem afglijdt.

Na een ‘Wie is’-reeks over Vladimir Poetin, richt VBK Audiolab, de podcastafdeling van uitgeverij VBK, zich op de Nederlandse leider. Uiteraard is hij minder kwaadaardig dan de president van Rusland, maar hij is vaak net zo raadselachtig. Schrijver Joost de Vries is gefascineerd door zijn vlakke personage en vergelijkt hem met een aflevering van Friends: saai maar kalmerend – je weet inmiddels wel wat je kunt verwachten­.

Toch heeft Rutte verschillende kanten: er is de pragmaticus, de crisismanager, de taalacrobaat, de verslinder van politieke biografieën … Elke aflevering belicht zo’n kant en spreekt met een kenner. Zo komt De Standaard-columnist en Europa-correspodent Caroline De Gruyter aan het woord over het EU-beleid van Rutte. ‘Ik denk dat geen land psychologisch zo hard geraakt is door Brexit als Nederland’, vertelt ze. ‘Het is geen toeval dat Mark Rutte tot het laatste moment heeft geprobeerd om Cameron te vragen wat hij precies wilde.’

2. Amerika is nog niet uitverteld over Martin Luther King

Wat valt er nog te vertellen over Martin Luther King? Heel wat, vindt Vann R. Newkirk II, journalist bij The Atlantic. Na het sterke Floodlines, over de nasleep van orkaan Katrina, maakte hij voor het Amerikaanse maandblad een achtdelige podcast over de erfenis van Luther King, meer bepaald de erfenis van zijn moord op 4 april 1968.

‘Het verhaal dat ons meestal wordt voorgeschoteld, verandert Kings dood van een drama in een soort verlossing, het laatste hoofdstuk in de triomf van een rechtvaardigheidsbeweging. Dat verhaal is fout’, klinkt het op het einde van de eerste aflevering.

De intentie is duidelijk: Holy weekwil de roze bril van de geschiedenisles afzetten, want die doet de waarheid geweld aan. Newkirk spreekt onder meer met mensen die erbij waren toen de rellen uitbraken na de moord op MLK. Hij probeert zo een beter begrip te krijgen van wat er gebeurde toen ‘wit Amerika zijn beste vriend’ verloor, zoals een van de getuigenissen MLK het zegt.

Ik heb nog te weinig gehoord om op inhoudelijk vlak een oordeel te vellen, maar qua vorm is dit van het sterkste dat je vandaag in podcasts kunt horen. Vann R. Newkirk II heeft een warme, dragende stem en durft lange pauzes te laten. De montage is muzikaal tot in de puntjes verzorgd en geeft een podium aan de prachtige, onheilspellende composities van Julius Eastman. De zwarte avant-gardist stierf in 1990 in de anonimiteit, maar oogste de voorbije jaren postuum succes, onder meer door uitvoeringen door het kamerorkest Wild Up. Die krijg je hier te horen in een straffe vertelling.

3. Haatzaaierij voor liefhebbers

‘Ik ontdekte deze podcast van twee vrouwen die op alles zitten te vitten. Het is het beste ooit’, luidde een virale tweet. Wat je ziet zijn twee overduidelijk welgestelde Amerikaanse blondines van middelbare leeftijd die een boompje opzetten over ‘manifesting’, het idiote geloof dat je iets krijgt door er maar hard genoeg aan te denken.

Een kennis van de vrouwen schreef op Instagram dat ze haar privéjet en Rolls Royce ‘gemanifest heeft’ en ze moet eraan geloven. ‘Ik denk dat als je de diepe, donkere waarheid zou achterhalen, zou blijken dat ze gewoon rijke ouders heeft’, zegt de ene. Waarop de andere inhaakt: ‘Ik denk dat als je de diepe, donkere waarheid zou achterhalen, zou blijken dat ze het f*cking chroom van een uitlaat kan zuigen … Maar in zekere zin kan je dat ook ‘manifesten’ noemen.’

Jawel, de rants van deze twee voormalige realitysterren zijn vaak vulgair en even vaak enorm grappig. Moeten er verder ook nog aan geloven: Burning Man, vrienden die zelfgemaakte spullen verkopen, (niet-)breaking news, irritant vlotte kelners. En zoveel meer.

Het moet je ding zijn, maar wie ervoor te vinden is, vindt hier mogelijk een nieuwe favoriete guilty pleasure. Voor je het weet, kir je tegen je haatzaaiende vrienden: I’ve had it!

Goed. Ik heb het gehad voor deze week. Tot de volgende!

