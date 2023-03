Familie De Gucht grijpt macht in Brussel, exit Els Ampe?

Het kamp De Gucht haalt het van het kamp Ampe in de bestuursverkiezingen van de Brusselse Open VLD-afdeling. Maar de beroepscommissie van de partij krijgt het laatste woord. De politieke carrière van Els Ampe wankelt.

De bestuursverkiezingen bij de Brusselse Open VLD kregen donderdag een duidelijke winnaar. Frédéric De Gucht (89 stemmen) haalde het overtuigend van uitdager Filip Moeykens (53 stemmen) en volgt als voorzitter Freddy Neyts op. De tweestrijd lijkt zo beslecht in het voordeel van de ‘vernieuwers’, maar de voorwaardelijke wijs blijft geboden. De uitslag vermeldt duidelijk dat de statutaire beroepskamer van de partij hem nog moet goedkeuren.

Alvast tot 20 april, wanneer de beroepskamer uitspraak doet, ziet het er niet naar uit dat de rust in de grootste politieke afdeling van de hoofdstad terugkeert. Die dag behandelt de beroeps­kamer twee dossiers. Ze spreekt zich eerst uit over de ‘spookleden’ die plots in Brussel opdoken. Die mochten donderdag meestemmen. Als ze worden geschrapt, moeten de verkiezingen worden overgedaan. Ook het hoofd van Vlaams Parlementslid Els Ampe ligt op het kapblok. Samen met enkele medestanders wil de Brusselse minister van Financiën Sven Gatz haar uit de partij gooien.

Maar het behoorlijk aantal stemmen voor Moeykens, de echtgenoot van Ampe, toont dat De Gucht een uiterst verdeelde afdeling erft waarin licht- en donkerblauw lijnrecht tegenover elkaar staan. De discussie sleept al enkele maanden aan. Binnen de afdeling groeide flink wat ressentiment tegen Freddy Neyts, die al decennialang de lakens uitdeelt. Samen met zijn protegee Ampe zou hij de afdeling als zijn ‘persoonlijke eigendom’ hebben beschouwd, waardoor ‘enkel puin’ rest. Dat leidde tot een wervingsactie voor nieuwe leden om bij de bestuursverkiezingen de macht te grijpen.

Neyts trok naar de statutaire commissie, het interne partijorgaan dat waakt over de toepassing van de partijstatuten. Hij wilde een honderdtal nieuwe leden laten schrappen en sprak van een ‘vijandige overname’ van de afdeling. De commissie gaf hem ongelijk. Hij ging in beroep, maar door omstandigheden kon de beroepskamer niet onmiddellijk zetelen. Het partijbestuur besloot de verkiezingen toch te laten doorgaan. Plots prikte die beroepscommissie alsnog een datum, tot verrassing van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die het gedoe in Brussel beu zou zijn.

‘Sappige speculatie’

Behalve de ‘spookleden’ staat op 20 april het lot van Els Ampe op de agenda van de beroepscommissie. In Brussel bestaat flink wat ergernis over het ‘hyperindividuele’ optreden van het parlementslid, dat ‘niet in staat zou zijn om in groep te functioneren’. Men besloot haar in de partijcommunicatie te negeren. Ampe reageerde onder meer door niet langer afdrachten te betalen. Zelf vindt ze dat Gatz en co. haar vrije meningsuiting willen beperken. De statutaire commissie sprak zich in december liever niet uit over de kwestie. Een beroep volgde.

In elk geval zal er over de mandaten een robbertje worden gevochten. Ampe heeft naar eigen zeggen een deal met de MR waarbij ze in de Brusselse gemeenteraads­verkiezingen kan rekenen op de tweede plek op de gezamenlijke MR-Open VLD-lijst. Gatz zou daarentegen Frederik Ceulemans hebben aangeboden, de woordvoerder van de Open VLD-fractie in het Brussels Parlement. Maar de MR wil hem vanwege zijn beperkte electorale slagkracht niet op de tweede plek.

Het wordt ook uitkijken naar de ambities van Frédéric De Gucht. Als voorzitter van de Brusselse afdeling is de kans erg groot dat hij, en niet Ampe, naar het Vlaams Parlement trekt. In dat verband is er sprake van een mogelijke transfer van zijn broer Jean-Jacques De Gucht vanuit het Vlaams Parlement naar de hoofdstad. Maar een waarnemer beschouwt dat als ‘sappige speculatie die de toets van de feiten allerminst doorstaat’.

