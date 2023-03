Luminus kan bijna 30 miljoen terugvorderen van overheid, andere energiebedrijven mogelijk een veelvoud

De overheid heeft energieproducent Luminus jarenlang onterecht belast voor het verbruik van aardgas in elektriciteitscentrales. De rechter veroordeelt de overheid daarom tot het terugbetalen van bijna 30 miljoen euro aan teveel betaalde belastingen. Mogelijk volgen er nog meer uitspraken in het voordeel van andere energieleveranciers.

Dat meldt de nieuwsdienst van de VRT, en is bevestigd aan onze redactie. De zaak gaat terug tot de periode 2004-2014. Volgens verschillende energieproducenten was er in die periode onterecht sprake van een dubbele belasting. Ze moesten namelijk een federale heffing betalen op de stroom die ze produceerden, maar ook op de grondstof in sommige van die centrales: aardgas. Dat was volgens hen in strijd met de Europese regels.

Een rechtbank gaf Luminus hiervoor al in 2017 gelijk, maar de overheid ging daartegen in beroep. Nu oordeelt de rechter opnieuw in het voordeel van Luminus, en legt een terugbetaling op. Volgens de woordvoerder van huidig minister van Energie Tine Vanderstraeten wordt de uitspraak nog bekeken.

De klacht van Luminus is geen alleenstaand geval. Ook andere producenten klaagden over de dubbele belasting van de stroom die geproduceerd werd in aardgascentrales. Volgens de VRT zou het in het geval van Engie om zo’n 100 miljoen euro gaan. Ook het Duitse Eon wil geld terugvorderen. Het kabinet van Vanderstraeten kon deze bedragen niet bevestigen.

Lees ook