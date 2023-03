Amerika reageert op aanklacht tegen Trump: van ‘heksenjacht’ tot ‘ik drink champagne’

De eerste inbeschuldigingstelling van een ex-president maakt heel wat reacties los in de VS. Medestanders van Donald Trump zien er met hem een extreemlinks complot in, critici spreken hun vertrouwen in het rechtssysteem uit.

‘Niet Amerikaans’, schrijft het Republikeinse zwaargewicht Ron DeSantis op Twitter. De vermoedelijke presidentskandidaat ziet er een politieke agenda in, waarin ook de multimiljardair Georges Soros een rol speelt. ‘Hij breidt de wet uit om een politieke tegenstander uit de weg te ruimen.’ DeSantis, gouverneur van Florida, zou ook weigeren om Trump uit te leveren aan New York, maar Trump zou dat vrijwillig doen.

The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head.



It is un-American.



The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Yet, now he is… — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 30, 2023

Conservatieve media als Fox News draaien de zaken vlotjes om. Aanklager Alan Bragg heeft na 230 jaar een precedent gezet, kopt het op zijn website. In een debat maken analisten de vergelijking met het Sovjetcommunisme onder Jozef Stalin. De omstreden presentator Tucker Carlson riep zelfs op om wapens bij de hand te houden. ‘Het is niet het goede moment om je van je AR-15’s te ontdoen.’

Tucker Carlson Foto: ZUMA Press

Nieuwszender CNN nodigde de oud-vicepresident Mike Pence uit in de studio. Hoewel die niet langer met Trump door één deur kan, schaart ook hij zich achter de ‘heksenjacht’-theorie. Door Trump te vervolgen, bewijst aanklager Bragg zijn land ‘geen dienst’, aldus Pence.

Trump zelf probeert het nieuws zo veel mogelijk zelf in handen te nemen en zich als sterke man te presenteren. Een groot complot tegen hem, oordeelt hij opnieuw in een lijvig statement. ‘Dit is politieke vervolging. Inmenging in de verkiezingen.’ Volgens de ex-president hadden ‘radicaal linkse democraten’ de plannen al lang klaar. ‘Dit komt als een boemerang terug in het gezicht van president Joe Biden’, schat Trump in. Biden reageerde nog niet.

Niemand boven de wet

Nancy Pelosi, een zwaargewicht voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, reageert op Twitter. De inbeschuldigingstelling is gebaseerd op feiten en de wet, meent de Democrate. ‘Niemand staat boven de wet. En iedereen heeft het recht om zijn onschuld te bewijzen.’ Ze hoopt dat Trump vredig en respectvol omspringt met het proces.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, schrijft in een statement dat Trump onder dezelfde wetgeving valt als elke Amerikaan. ‘Er mag geen politieke invloed, intimidatie of inmenging zijn.’ Ook hij pleit voor een vreedzaam en sereen proces.

Stormy Daniels Foto: reuters

De spilfiguur in het hele verhaal, pornoactrice Stormy Daniels, heeft het te druk om te reageren op de vele berichten. Antwoorden zou moeilijk te combineren zijn met champagne drinken, laat Daniels verstaan. Ze reageert wel dankbaar op tweets die haar werk in de zaak loven en laat het niet na om uit te halen naar Trump. Die leest zeker de Bijbel niet, meent ze. ‘Want daar staan geen foto’s van hemzelf in.’

