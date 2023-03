‘Hellmut’ Lotti komt naar Graspop: ‘Ik ga niet grunten als een deathmetalzanger, maar ik ga wel proberen om wat korrel op mijn stem te krijgen’

Zanger Helmut Lotti slaat opnieuw een andere muzikale richting in: na onder andere klassieke muziek en rock ’n roll kiest hij onder de naam ‘Hellmut Lotti goes Metal’ voor het stevige werk. Hij maakt prompt zijn debuut op metalfestival Graspop.

Helmut Lotti is nog nooit op een metalfestival geweest, maar daar komt deze zomer verandering in. Zijn naam is een van de meest opvallende op de affiche van Graspop, die vanochtend vervolledigd werd. ‘De zanger heeft al langer een voorliefde voor metal, en die komt hij voor de eerste keer live voorstellen aan ons publiek’, meldt de festivalorganisatie, die ook bevestigt dat het niet om een 1 aprilgrap gaat.

Helemaal nieuw is het uitstapje van Lotti in de metalwereld niet. Eerder nam hij al de Iron Maiden-klassieker ‘Run to the hills’ onder handen voor een radiosessie voor rockzender Willy. Dat bracht de bal aan het rollen, vertelt de zanger aan de telefoon.

‘De video waarin ik “Run to the hills” zing is viraal gegaan op metalsites van Denemarken tot Canada. Die respons vond ik zo geweldig dat we al snel beslisten om verder te gaan op dat pad. Via mijn Duitse tourpromotor is er dan een band samengesteld waarmee ik nu al een paar keer gerepeteerd heb. En dan kwam plots de vraag of ik het resultaat niet wou tonen op Graspop. Hoe dat contact precies verlopen is weet ik niet - ik weet alleen dat mijn manager en organisator Bob Van Geel vlak bij elkaar wonen.’

‘Hellmut Lotti Goes Metal’ zal op zondag 18 juni te zien en horen zijn in de Metal Dome. Festivalgangers kunnen zich aan ‘vintage hardrock’ verwachten, zegt Lotti. ‘Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een greatest hits-selectie, met Kiss, Iron Maiden, AC/DC, Aerosmith en Whitesnake. Maar ik ben natuurlijk geen pure hardrockzanger: ik zal het op mijn manier doen. Qua toonhoogtes is het genre ongeveer even uitdagend als mijn klassieke werk, maar ik zal in die metalsongs de vibrato op mijn stem wat meer moeten doseren. In het klassieke genre is het ook de bedoeling om zo helder mogelijk te zingen, en bij metal ligt dat wel anders. Niet dat ik ga grunten als een deathmetalzanger, maar ik ga wel proberen om er wat korrel op te krijgen.’

Voor Lotti wordt het zijn eerste keer op een metalfestival. ‘Maar het is niet zo dat ik er niets van ken. Mijn broer luisterde veel naar metal, dus tegen mijn 13de kon ik The number of the beast volledig meezingen. De eerste keer dat mijn vader mij complimenteerde dat ik écht kon zingen, was toen ik “Run to the hills” zong. En ik houd ook van de theatraliteit van het genre: Rammstein is puur belevingstheater, en de lange gitaarsolo in “Hallowed be thy name” van Iron Maiden hoor ik zó gespeeld worden door een filharmonisch orkest.’

Rest Lotti enkel nog de juiste klederdracht te kiezen voor de opdracht. ‘Dat wordt niet evident. De ene band hult zich volledig in strak leder, de andere ziet eruit als een verzameling vrachtwagenchauffeurs, en Angus Young van AC/DC kleedt zich als een Britse schooljongen. Maar we hebben nog tijd om dat uit te zoeken. Voor ons hoeft het ook niet te stoppen bij Graspop: we hopen om dit project verder te zetten in het najaar.’

De komst van Lotti was vanmorgen vroeg al uitgelekt door Machine Head. De Amerikaanse band deelde de volledige affiche, waardoor ook de naam van Lotti bekendraakte. Machine Head is op vrijdag een van de afsluiters. Ook Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello, Pro-Pain, Eclipse en Schizophrenia zijn aan de affiche toegevoegd.

