Auto van OHL-speler in sporthal gekatapulteerd, schade enorm

Sofian Kiyine, profvoetballer bij Oud-Heverlee Leuven, is met zijn auto in een sporthal beland bij een spectaculair ongeval in Flémalle.

Het ongeval gebeurde donderdag aan de oevers van de Maas, in de buurt van Flémalle, richting Luik. De Franstalige krant La Dernière Heure schrijft dat het voertuig van de 25-jarige Kiyine, een zwarte Mercedes, volgens ooggetuigen ruim boven de maximale toegelaten snelheid van 90 kilometer per uur reed, sommigen spraken over 200 kilometer per uur. Na het raken van een rotonde werd de wagen de lucht in gekatapulteerd en doorboorde een muur van de sporthal Louis Melin, waarna het midden in de zaal belandde.

Kiyine is buiten levensgevaar. Foto: Belga

‘Op het moment van het ongeval waren er kinderen in het gebouw, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan’, zegt schepen van Sport Fabian Pavone.

Kiyine werd afgevoerd naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar verdere onderzoeken plaatsvinden, aldus een mededeling van OHL. ‘Hij bevindt zich niet in levensgevaar. Er waren gelukkig geen andere voertuigen of personen betrokken bij het ongeval. De club wacht op meer duidelijkheid over de precieze omstandigheden hoe het ongeval tot stand kwam alvorens verder te reageren.’

Rechtsboven het gat in de muur veroorzaakt door de wagen van Sofian Kiyine. Foto: Steph Pictures

