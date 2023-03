Granaat gegooid bij overval op café in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagavond een gewapende overval gepleegd op een café in de Edmond Delcourtstraat. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid.

De overvallers gooiden bij het naar buiten vluchten een granaat in het café, maar het springtuig is niet ontploft. Het café werd wel ontruimd, en er werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse om het springtuig onschadelijk te maken. Volgens Dovo ging het om een oefengranaat.

De veiligheidsperimeter werd rond 23 uur opgeheven. Het onderzoek naar de overval gaat verder. Of er iets is buitgemaakt en om hoeveel overvallers het precies ging, is nog niet duidelijk.

Lees ook