Trump aangeklaagd in zaak rond betalen zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels

Donald Trump is donderdag aangeklaagd door een grand jury in Manhattan, na een onderzoek naar zwijggeld betaald aan pornoster Stormy Daniels. Dat schrijven Amerikaanse media, waaronder The New York Times.

Waar Trump precies voor wordt aangeklaagd is nog niet bekendgemaakt. Trump, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, zal in de komende dagen formeel worden aangeklaagd door de justitie van de staat New York en procureur Alvin Bragg, zo verwachten Amerikaanse media. Dan zal ook de officiële aanklacht duidelijk zijn.

Mogelijk is Trump zijn boekje te buiten gegaan bij het betalen van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. De betaling, net voor de presidentsverkiezingen van 2016, zou mogelijk een inbreuk vormen op de wetten inzake campagnefinanciering.

Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd. Een aanklacht of veroordeling hoeft Trump er niet van te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, schrijft The New York Times. Wie president wil worden, hoeft volgens de Amerikaanse grondwet geen blanco strafblad te hebben. Ambtenaren die zijn afgezet en veroordeeld voor ‘zware misdaden en misdragingen’ kunnen wel worden uitgesloten van een toekomstig ambt, maar de Senaat heeft Trump vrijgesproken bij beide afzettingsprocedures die tegen hem gevoerd werden.

Tegen Trump lopen nog twee strafrechtelijke onderzoeken: één door een speciale raadsman die is aangesteld door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland en één door een lokale aanklager in de Amerikaanse staat Georgia.

Trumps advocaat Chris Kise noemt de aanklacht ‘het dieptepunt in de geschiedenis voor ons strafrechtsysteem. Wat ooit het meest gerespecteerde en gerespecteerde parket van het land was, is volledig bedorven door een opportunistische politicus die, net als vele anderen, geld wil verdienen aan het merk Trump. Het volledige gebrek aan wettelijke basis, in combinatie met de politiek gerichte aard van de vervolging, zou elke burger in dit land angst moeten aanjagen, ongeacht hun mening over president Trump.’

De oud-president reageerde zelf in een verklaring op het nieuws en noemde de stemming van de Grand Jury in Manhattan ‘politieke vervolging en verkiezingsinmenging op het hoogste niveau in de geschiedenis’.

