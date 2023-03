Duitse investeringen in China stijgen nog

Duitse bedrijven investeerden ­vorig jaar het recordbedrag van 11,5 miljard euro in China. En dat ondanks de toenemende kritiek dat Europa’s grootste economie te afhankelijk geworden is van de handel met autocratische landen zoals Rusland en China. Dat meldt de denktank Institut der Deutschen Wirtschaft donderdag. Het is de tweede opeenvolgende stijging in twee jaar, nadat die­zelfde Chinese investeringen daarvoor sinds 2016 nog continu in dalende lijn zaten. Namen ­worden niet vrijgegeven, maar uit een eerdere studie van Rhodium Group eind vorig jaar bleek dat de grote autobouwers – Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz – aan­gevuld met chemiereus BASF ­tussen 2019 en 2021 goed waren voor een derde van alle Duitse ­investeringen in China. (nta)