Museum Cambridge geeft geroofd schilderij Courbet terug

Het Fitz­william Museum, het universiteitsmuseum van Cambridge, geeft het schilderij La ronde ­enfantine van Gustave Courbet terug. Het werk kwam in 1951 na een donatie van een Anglicaanse dominee in de collectie. La ronde enfantine behoorde toe aan Robert Bing, een ingenieur uit een welgestelde Joodse familie. Vlak voor de bezetting van Frankrijk verliet de familie haar appartement in Parijs. Bing ging in het verzet. In 1942 werd hij gearresteerd in Lyon – hij zat vast tot de bevrijding in 1944. Intussen haalde de ERR-roofbrigade het schilderij weg uit het appartement.

Het schilderij, een Courbet uit 1862, werd door de nazi’s naar het Jeu de Paume gebracht. Dat diende toen als roofdepot. Het is een van de vele kunstwerken die rijksmaarschalk Hermann Göring er uitkoos. Na de oorlog bleef het een tijd onder de radar, waarna het via een Zwitserse kunsthandelaar op de Britse markt kwam. Het was daar dat de dominee het kocht.

De zaak is uitgespit door het Canadese bureau Mondex. Het vond een inventaris terug van de woning van Robert Bing, waarop een schilderij van Courbet voorkwam. Vorig jaar slaagde Mondex er na een jarenlange strijd in om Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky uit het Stedelijk Museum van Amsterdam te halen. (gse)