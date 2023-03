Voor het eerst sinds 1977 zijn er minder dan 300.000 werklozen, zegt de RVA. Het aandeel langdurig werklozen is wel toegenomen.

In 2022 telde België per maand gemiddeld 291.694 werklozen – in officiële termen heet dat voluit ‘uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden’. Dat is bijna tien procent minder dan het jaar ...