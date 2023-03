Brussels staatssecretaris Pascal Smet verdedigt zijn keuze om in 2014 Uber toe te laten in Brussel. Hij gaf geen voordelen aan het Amerikaanse taxibedrijf, zei hij tijdens de bijzondere Ubercommissie in het Brussels parlement.

In juli vorig jaar kwamen de ‘Uberfiles’ naar buiten, over bedenkelijke praktijken bij taxibedrijf Uber. In België bleek het privédetectives te sturen naar concurrenten, te infiltreren in online groepen ...