Elfjarige die op school onder muur terechtkwam overleden

Jack, de 11-jarige jongen die dinsdag op een speelplaats in Ekeren onder een muur terechtkwam, is overleden. ‘Zowel de familie als de school worden bijgestaan in de verwerking van het drama.’

Het ongeval vond dinsdagmiddag plaats in de Sint-Vincentschool in Ekeren, aan het einde van de schooldag. Op de speelplaats van de school viel een nieuwgebouwde muur om en het 11-jarige jongetje belandde eronder. De school verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De jongen werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

‘Politie en parket bevestigen het vreselijke nieuws dat Jack is overleden’, verklaarde woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie donderdagavond. ‘Zowel de familie als de school worden bijgestaan in de verwerking van het drama.’

De moeder van de jongen postte eerder op donderdag al een bericht op Facebook: ‘Vanmiddag om 13 uur kregen we het bericht dat onze allerliefste Jack niet meer zal wakker worden. Hij heeft, zoals altijd, gevochten als een leeuw tot op het einde in deze oneerlijke strijd. Allerliefste vriend, bedankt dat we de ouders mochten zijn van zo’n ideale zoon als jij. Slaap nu maar zacht, je hebt het verdiend.’

Het blijft onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Het gerechtelijk lab en een bouwkundig deskundige gingen op vraag van het Antwerps parket langs voor verder onderzoek. Alles wijst voorlopig op een tragisch ongeval. De muur werd begin dit schooljaar opgetrokken als onderdeel van een project waarbij de school de speelplaats wilde opleuken en vergroenen.

Zowel leerkrachten, ouders als sympathisanten staken daarbij de voorbije weken en maanden de handen uit de mouwen. De grijze speelplaats moest plaats ruimen voor een podium, een tribune en een buitenklas met meerdere verdiepingen. Het was een van de buitenmuren van die buitenklas die dinsdag omviel.

‘De muur staat er al maanden en heeft weer, wind en stormen doorstaan’, vertelde een van de ouders woensdag aan de schoolpoort. ‘De muur is ook gekeurd en het was helemaal in orde. De school treft volgens mij geen schuld. Ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen.’

De ouders van de jongen, maar ook de leerkrachten en leerlingen van de school krijgen hulp van de dienst slachtofferzorg van de politie. In aanloop naar de paasvakantie bood ook het CLB de nodige begeleiding. ‘Het is een kleine school, waardoor iedereen elkaar kent en we precies een grote familie zijn. Ik ben gerust dat alle kinderen de ondersteuning zullen krijgen die ze nodig hebben’, zei een andere ouder woensdag.

