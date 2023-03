De acteur Johan Leysen is op 73-jarige leeftijd onverwachts overleden. Leysen, die na een theatercarrière in Nederland in 1983 naar Frankrijk verhuisde, waar hij in Je vous salue, Marie van Jean-Luc Godard speelde, acteerde in meer dan honderd films en series.

In 1993 won hij de prijs voor de Beste Acteur op het Internationaal film festival van Montreal voor zijn rol in Trahir; hij is ook bekend van Anton Corbyns film The American en de VRT-serie De smaak van De Keyser.

