Jean-Pierre Bemba heeft een heldenstatus in Congo. Die levert hem een plek op in de regering-Tshisekedi, hoewel hij veroordeeld werd voor oorlogsmisdaden.

Voor hij in 2008 in Brussel werd gearresteerd, noemden­ ze Jean-Pierre Bemba (60) ook wel le petit Mobutu. Met zijn verschijning had dat weinig te maken­. Bemba is ruim 1,90 meter lang. Wie hem te spreken ...