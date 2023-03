Zien we straks geen politieke advertenties meer op Facebook of Instagram?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Verkocht

Een diepvriezer, een espresso-machine, een plant en een schrijfbord. Wie op zoek is naar een uitzet, moet binnenkort naar de openbare verkoop van in beslag genomen onderdelen van het kabinet van Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Toch is de lijst korter dan verwacht. Een beslagrechter oordeelde namelijk dat de meeste items op de lijst die eerst was opgesteld, wel degelijk noodzakelijk zijn voor het kabinet en dus niet mogen worden verkocht. ‘Voor de eerste keer ooit wordt een deel van de inboedel van een ministerieel kabinet openbaar verkocht’, zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. ‘Wat een dieptepunt.’

Verboden te adverteren (1)

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, overweegt om geen politieke advertenties meer toe te laten op zijn sociale-mediakanalen. Volgens de top van Meta zou een verbod gemakkelijker zijn dan proberen te voldoen aan de Europese regelgeving rond betalende politieke campagnes op zijn websites.

Vader van Lievegem

Vorig jaar legde Tony Vermeire zijn mandaat als eerste burgemeester van de fusiegemeente Lievegem neer, dit jaar heeft zijn gemeente hem uitgeroepen tot ereburgemeester, meldt Het Laatste Nieuws. Lievegem is de fusie van de gemeenten Zomergem, Waarschoot en Lovendegem. ‘Noem hem gerust de vader van Lievegem’, zegt huidig burgemeester Kim Martens (CD&V).

Verboden te adverteren (2)

Belgische partijen staan al jaren bovenaan de lijst van politieke adverteerders op Facebook of Instagram. Een onderzoek van AdLens, een collectief dat politieke advertenties op sociale media onderzoekt, laat zien dat alle Belgische partijen samen ongeveer vijf miljoen euro uitgaven. N-VA is de koploper met 1,7 miljoen euro, Vlaams Belang volgt met 1,1 miljoen euro. Dat was meer dan partijen in het buitenland, ook al was het in die landen wel een verkiezingsjaar. De hoge uitgaven voor advertenties op de sociale media zijn een van de redenen waarom de royale partijdotaties ter discussie staan.

Lees ook