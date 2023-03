Van Aert moet het in Ronde zonder Van Baarle doen

Dylan van Baarle ontbreekt in de selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag.

De Nederlander is onvoldoende fit na zijn val in de E3 Saxo Classic. Landgenoot Tim van Dijke vervangt de 30-jarige Van Baarle. Behalve van Van Dijke krijgt speerpunt Wout van Aert de steun van Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande, Nathan Van Hooydonck, de Fransman Christophe Laporte en de Italiaan Edoardo Affini.

‘Jammer maar helaas. Het is wel een aderlating voor de ploeg’, zegt sportdirecteur Maarten Wynants. ‘Met Van Baarle verliezen we een belangrijke man. Dylan had er nochtans de hoop op om alsnog klaar te raken, maar hij is niet echt topfit.’

