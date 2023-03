Cash is out, maar zonder geldautomaten kunnen we ook niet leven

De bankautomaten in ons land, of eerder het gebrek eraan, zorgen al maanden voor veel frustraties. In sommige gemeenten geraak je gewoon niet meer aan cash geld. De regering wil nu ingrijpen. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen waarom we nog cash geld zouden gebruiken. Gaan de cashpunten terecht weg, of gaan we te snel?