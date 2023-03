Twee jaar verkeershinder aan knooppunt Zwijnaarde vanaf maandag

Maandag starten grootschalige renovatiewerken aan het knooppunt Zwijnaarde. Die zullen twee jaar in beslag nemen en in vier verschillende fasen verlopen. Donderdagnacht vinden al voorbereidende werken plaats.

1. Wat gebeurt er precies?

De komende twee jaar worden zes bruggen van het verkeersknooppunt tussen de E40 en de E17 in Zwijnaarde gerenoveerd. In 2023 wordt de westelijke helft van het knooppunt onder handen genomen, in 2024 volgt de oostelijke. De renovatie zal in vier fasen verlopen. De eerste fase start aanstaande maandag, en zal tot eind augustus 2023 duren.

Om de renovatie voor te bereiden, wordt van donderdag op vrijdag de pechstrook op de E17 naar de E40 richting Oostende vernieuwd. Tijdens de renovatie zal een deel van het verkeer langs daar moeten omrijden. De voorbereidende werken zouden beperkt blijven tot een nacht. Vanaf maandag wordt de afrit van de E40 vanuit Brussel richting de E17 in Kortrijk volledig afgesloten. Ook de afrit van de E17 vanuit Antwerpen en Gent naar de E40 richting Brussel zal worden afgesloten.

Naast de bovenbouw van de brug, waarbij de waterdichting, het wegdek en de brugranden worden vernieuwd, wordt ook de onderkant aangepakt. Daar worden betonherstellingen uitgevoerd en een nieuwe beschermende coating aangebracht. Daarom zullen er ’s nachts ook onder de bruggen enkele wegstroken worden afgezet op de E40.

2. Hoe geraakt u op uw bestemming?

Wie vanuit Brussel naar Kortrijk moet, kan omrijden via het complex in Merelbeke en Destelbergen. U kunt ook doorrijden op de E40, keren aan de B402 in Sint-Denijs-Westrem en zo richting Kortrijk rijden. Wie vanuit het centrum van Gent of uit de richting van Antwerpen komt, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4. ‘De omleidingen zullen duidelijk aangeduid staan’, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Een compleet en actueel overzicht van de werkzaamheden vindt u op de website.

3. Welke hinder kunt u verwachten?

Donderdagnacht blijft de hinder beperkt. Voertuigen die langs de werfzone passeren, zullen enkel hun snelheid moeten verlagen. ‘Maar vanaf maandag verwachten we stevige hinder. Vooral op het complex in Merelbeke komt er extra verkeersdruk’, zegt Schoenmaekers. ‘We roepen daarom iedereen op om zich goed te informeren over de verkeerssituatie alvorens te vertrekken, en eventueel alternatieve reiswegen of vervoersmiddelen te overwegen.’ De werken aan de onderkant van de bruggen op de E40 zullen overdag geen hinder veroorzaken, omdat ze alleen ’s nachts plaatsvinden.

4. Waarom is de renovatie nodig?

Het knooppunt Zwijnaarde is een van de drukste snelwegknooppunten van ons land. Volgens cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum passeren er dagelijks 200.000 voertuigen. Het klaverblad dateert van 1972. Daarom is het dringend aan een opknapbeurt toe. ‘Over heel Vlaanderen zijn we al een tijd bezig met het opknappen van verouderde civiele bouwwerken zoals bruggen en tunnels. De renovatiewerken in Zwijnaarde maken daar deel van uit’, zegt Schoenmaekers.

Lees ook