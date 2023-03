De opgezette Sudan, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn, is te zien tijdens de officiële lancering in het Nairobi National Museum in Kenia. Sudan stierf in 2018 op 45-jarige leeftijd in Kenia aan ouderdomsverschijnselen.

De hoorn van de witte neushoorn is op de zwarte markt meer dan 75.000 euro per kilogram waard, wat hem erg populair maakte bij zwaarbewapende stropers. Sudan werd 24 uur per dag bewaakt en zijn lijfwachten riskeerden vaak hun leven om de neushoorn te redden. Ook al werden zijn hoorns voor zijn eigen veiligheid afgezaagd. Toch probeerden stropers de stompjes vaak nog buit te maken. In Azië wordt het materiaal van de hoorn, keratine, nog steeds gezien als een geneesmiddel voor allerlei kwaaltjes.

Sudan was hoofdrolspeler in een ambitieus plan om zijn soort voor de ondergang te behoeden, maar slaagde niet in die taak. Er zijn nu enkel nog twee vrouwelijke exemplaren van de soort in leven, zijn dochter Najin en haar dochter Fatu.

getty