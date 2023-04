Met zijn bescheiden voorkomen en bedachtzame toon is Sam Altman een verademing in Silicon Valley. Maar laat je niet misleiden: hij is vast van plan de wereld ingrijpend te veranderen. ChatGPT is nog maar het begin.

Zijn status in Silicon Valley is mythisch. Maar buiten San Francisco deed zijn naam amper een belletje rinkelen. Dat is veranderd sinds hij als ceo van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, het startschot ...