Financieel motief voor moord op Waalse barones

Myriam Lechien of barones Guy Ullens de Schooten werd woensdag in Lasne doodgeschoten, wellicht om financiële redenen. Haar stiefzoon is aangehouden voor moord.

De feiten speelden zich woensdagochtend af langs de chemin du Bon-Air, in Ohain, een deelgemeente van het Waals-Brabantse Lasne. De politie trof er het levenloze lichaam aan van Myriam Lechien (70), liggend in een Golf aan de bestuurderszijde.

Het slachtoffer vertoonde meerdere schotwonden. Haar echtgenoot, Guy Ullens van Schooten (88), zat op de passagierszetel, in shock en gewond aan het been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Donderdagochtend heeft Nicolas Ullens de Schooten, de zoon van Guy Ullens de Schooten en stiefzoon van het slachtoffer, zich gemeld bij de lokale politie in La Mazerine.

‘De verdachte bood geen verzet en legde uit dat hij zijn stiefmoeder had vermoord. Hij droeg een vuurwapen, dat in beslag is genomen. De man is van zijn vrijheid beroofd’, stelt het parket.

De gerechtelijke politie van Waals-Brabant heeft de leiding over het onderzoek. Het forensisch laboratorium, een wetsarts en een ballistisch deskundige kwamen ter plaatse.

De 57-jarige verdachte is donderdag verhoord door een onderzoeksrechter die hem heeft aangehouden op beschuldiging van moord en inbreuken op de wapenwet.

Nicolas Ullens de Schooten legt zijn daad uit in de context van een familiaal conflict van financiële aard. Na een discussie in de ouderlijke woning zou hij zijn stiefmoeder in de wagen hebben aangereden, om daarna zes keer in de richting van het slachtoffer te schieten.

De verdachte verschijnt maandag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn al dan niet verdere aanhouding.

