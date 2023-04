Wat eten we deze week? Vogelnestjes uit Schotland en waterzooi met vis noch vlees

Pasen: voor wie niet gelooft, is er weinig aanleiding om te vieren. Maar iedereen doet het toch, want het is veruit het lekkerste feest van het jaar. Ter ere daarvan een Paasmisweek: gerechten en ingrediënten die op heerlijke wijze misplaatst, mismeesterd of misbegrepen zijn.

Door Lotte Alsteens

MAANDAG

Van Cyprus over Berlare naar uw pan

Of ze ook halloumi had, vroeg ik aan een kaasboerin in een Zuid-Frans dorpje. Ze had me met haar ogen kunnen veroordelen als millennial met te veel dure woorden, maar neen: ze vroeg of ik het voor haar kon spellen, zodat ze kon uitzoeken waar ik het in godsnaam over had. Halloumi is hier al een tijdje ingeburgerd als vegetarisch alternatief voor op de barbecue. Meer nog: halloumi wordt in Vlaanderen gemáákt, in Berlare, waar het de naam Berloumi kreeg, omdat alleen die uit Cyprus halloumi mag heten. De belangrijkste voorwaarde om deze kaas te lusten: van zout houden.

DINSDAG

Ieders favoriete verprutste pastasaus

Er was eens een lekkere vleessaus uit Bologna - niet bolognese maar ragù - waarmee de wereld ging lopen. Wie al eens in Italië komt, heeft ze wellicht al gezien: restaurants die aan hun gevel laten weten géén spaghetti of lasagna bolognese te serveren. Samen met onder meer pizza’s zijn dat Italiaanse gerechten die in het buitenland zodanig ‘mismeesterd’ werden dat ze nog weinig met het origineel te maken hebben. Maar laat dat ons niet tegenhouden.

WOENSDAG

Kijs-toet zonder alcohol

Kaastaart is uitgevonden in de Druivenstreek in Vlaams-Brabant. Dat is niet waar, maar ik heb het wel lang geloofd. Het is hier namelijk wel een erkend streekproduct en vaste prik bij bakkers en straatevenementen. Neem dat vast ook maar letterlijk: ‘onze’ kaastaart is gemaakt van een stevige kaas in zwaar gistdeeg met op de bodem een laag plakkende appelcompote. En zonder rum is het geen echte kijs-toet. Dan is onderstaand recept veel lichter, op alle vlak, behalve in het hoofd.

DONDERDAG

Frieten van de foute aardappel met foute mayonaise

Onze zoektocht naar lekkere, gezonde varianten van ongezonde dingen levert wel eens iets op. Groentefrieten kunnen echt lekker zijn - als je tenminste niet verwacht dat ze zo krokant zijn als de echte Belgian fries. Het helpt ook wanneer je vér afwijkt van het origineel. Geen aardappel maar zoete aardappel, geen mayonaise maar hummus, geen stoofvleessaus maar rodekoolsalade, geen extra zout maar extra amandelen en koriander.

VRIJDAG

De échte waterzooi? Die met kervel

Maak je Gentse waterzooi met kip of vis? Daar is discussie over, maar volgens mij is er maar één ingrediënt dat de smaak van deze klassieker typeert: die van kervel. Prei, wortelen, selder, aardappelen: weinig recepten hebben een banalere ingrediëntenlijst. Maar kervel als garnituur, dat gebeurt niet al te vaak. Die smaak overtreft kippenwit of witte vis, dus waarom dan niet meteen een vegan variant maken?

ZATERDAG

Het makkelijkste aperitief, een tikkeltje moeilijker

Je kan het bezwaarlijk een gerecht noemen, het is eerder een snelle oplossing voor ad hoc aperitieven: een zak Bugles-chips en een pot geitenkaas in een vierhoekig ‘frustum’ (de geometrische figuur die toelaat de kaas enigszins leuk te presenteren). Maar mensen eten het graag, dus dan weet je dat de basis goed zit: krokante chips met romige kaas. Sta ons toe een originelere variant voor te stellen.

ZONDAG

Gehaktbal kiekeboe

Jeroen Meus noemt het een Vlaamse klassieker, maar vogelnestjes zijn ook in Schotland dagelijkse kost. Het Vlaamse zit hem wellicht in de madeirasaus en de puree, niet in het ei in het vlees. U kunt de gasten aan de paasdis misschien verrassen door uw gerecht als Scotch eggs te benoemen, maar u kunt de nestjes evengoed ook als ‘gehaktbal kiekeboe’ serveren, zoals ze dat in Nederland doen.

Lees ook