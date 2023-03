Tijdens een schooluitstap zijn vier kinderen met een kajak omgeslagen in de Ourthe. Drie van hen kon zich in veiligheid brengen, maar een meisje kwam vast te zitten op een verhoogd middenstuk in de rivier. Daar wachtte ze op de hulpdiensten om weer veilig aan de kant te geraken. Bekijk de reddingsactie in de video hierboven.

‘Vier kinderen zijn omgeslagen in de Ourthe ter hoogte van Floréal. Ze zijn opgevangen, maar twee andere kinderen hebben de afdaling voortgezet en de vaarinstructies niet gerespecteerd’, zo verklaarde Guy Gilloteaux, burgemeester La-Roche-en-Ardenne. ‘Ze raakten waarschijnlijk gestrest toen ze de werveling zagen die het water veroorzaakte en hun kajak is omgeslagen. Een van de kinderen is over de golf gegaan en kon uitstappen. Het andere kind heeft zich vastgeklampt aan de verhoging en bevond zich in een precaire situatie in het midden van de rivier’, aldus de burgemeester. Op dat punt bevinden zich metalen structuren en een geul onder het wateroppervlak, stipt hij aan.

Een volwassene stak over om het meisje te helpen, maar kwam eveneens vast te zitten. Enkele duikers van de reddingszone Luxemburg kwamen ter plaatse. Het meisje werd met een lichte onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.

‘Brave leerlingen’

‘Onze leerlingen van het tweede jaar zijn deze week op GWP-week in La Roche-en-Ardenne’, zo verklaart Natalie Libaers, directeur van SIMA Aarschot. Zij ontkent wel de beweringen van de burgemeester. ‘Tijdens die uitstap zijn ze bezig met leerdoelen die ze niet zomaar in een klaslokaal kunnen leren. Tijdens de woensdagactiviteit waren twee leerlingen samen aan het kajakken. Voor het laatste stoppunt moesten ze bijna 180 graden draaien, maar dat bleek te zwaar voor de leerlingen. Ze waren al even onderweg en hadden onderweg een peddel verloren. De stroming sleurde het bootje daarom voorbij het laatste punt. Ze hebben zeker geen instructies genegeerd: het zijn zelfs super brave leerlingen.’

‘Het bootje zette de tocht op de Ourthe voort, waardoor de meisjes toch wat bang waren. De leerkrachten en kajakbegeleiders waren wel heel de tijd bij het bootje. Een van de meisjes kon uit de kajak springen en naar de kant zwemmen, maar het andere meisje klampte zich vast. Uiteindelijk kwam ze op het verhoogje in de Ourthe terecht. Daar kwam een begeleider haar bijstaan, maar door de wispelturige stroming gingen ze niet het water in. De brandweer en duikers hebben hen uiteindelijk bevrijd.’

‘Spijtig ongeluk’

‘Een dokter ter plaatse heeft de meisjes even gecontroleerd, maar die stelde geen letsels vast. De activiteiten zijn dan ook voortgezet met de leerlingen uit het bootje. Voor de tweede groep die het water opging, hebben we wel in een alternatief voorzien. Kwestie van de leerlingen niet bang te maken. Een spijtig ongeluk, maar eigenlijk heeft niemand fouten gemaakt. Iedereen is er met de schrik vanaf gekomen.’