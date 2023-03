De dood van 39 migranten tijdens een brand in een Mexicaans opvangcentrum wordt als moord onderzocht. Er zijn bewakingsbeelden opgedoken die tonen hoe bewakers de bewoners aan hun lot overlaten.

Het Mexicaanse gerecht heeft acht personen geïdentificeerd die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van 39 bewoners in een Mexicaans opvangcentrum voor migranten in Ciudad Juárez, een stad in het noorden van Mexico, vlak bij de Amerikaanse grens. Het gaat over twee federale agenten, een migratieambtenaar en vijf leden van een privaat bewakingsbedrijf. De verdachten zijn nog niet opgepakt, maar het Openbaar Ministerie heeft ondertussen de eerste arrestatiebevelen aangevraagd.

Videobeelden tonen hoe bewakingspersoneel de migranten in hun cel opgesloten lieten zitten tijdens de brand. Op de beelden is te zien hoe ze tevergeefs op een gesloten celdeur trappen. ‘Geen enkel personeelslid nam enige actie om de deur te openen’, zegt Sara Irene Herrerias, een Mexicaanse mensenrechtenadvocaat.

De brand werd vermoedelijk door de migranten zelf gesticht. Volgens de Mexicaanse autoriteiten hebben ze maandagavond, als protest tegen een mogelijke uitzetting, een matras in brand gestoken. Er kwamen 39 mensen om het leven, allemaal mannen. Ze kwamen uit Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia en Ecuador. De brand zal onderzocht worden als een mogelijke moord.

