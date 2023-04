Om zoete-aardappelfrieten krokant te krijgen is het belangrijk om ze ruimte te geven op de bakplaat; leg je ze tegen of op elkaar, dan lijken ze eerder gekookt. De hummus in dit recept mag je gerust in een grotere portie maken: die kan je nog een week in de koelkast bewaren.

Ingrediënten (voor 4 personen)

2 grote zoete aardappelen

Olijfolie of een andere plantaardige olie

Zout

Ca. 400 g kikkererwten uit blik

2 teentjes knoflook

4 el tahin

2 el versgeperst citroensap

1 tl gemalen komijnzaad

250 g rodekool

140 g granaatappelpitjes, bij voorkeur uit de diepvries

1 el versgeperst citroensap

1 el ahornsiroop

2 el olijfolie

4 el gerookte amandelen

Verse koriander

Pitabrood of Libanees platbrood

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 225 °C.

2. Was de zoete aardappelen en snijd ze in dunne frieten (je hoeft ze niet te schillen). Leg de frieten op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met een ruime hoeveelheid olijfolie en breng op smaak met zout. Bak de frieten ongeveer 20 minuten in de oven tot ze knapperig en goudbruin zijn. Schep ze tijdens het bakken af en toe om. Je kunt de bakplaat gerust in de oven zetten voordat hij opgewarmd is – verleng zo nodig de baktijd.

3. Doe de kikkererwten met het vocht in een magnetronbestendige kom. Pel de teentjes knoflook, hak ze fijn en voeg ze toe aan de kikkererwten. Verwarm ongeveer 4 minuten in de magnetron op de hoogste stand. Pureer vervolgens het geheel met een staafmixer of in een blender. Voeg het citroensap, de tahin en het gemalen komijnzaad toe en meng tot een gladde massa. Voeg een beetje water toe als de hummus te stevig is en breng op smaak met zout.

4. Snijd de rodekool in lange, dunne repen, bij voorkeur met een mandoline of kaasschaaf. Voeg de granaatappelpitjes toe. Meng het citroensap, de ahornsiroop en olie tot een dressing en meng met de rodekool.

5. Hak de amandelen grof.

6. Verdeel de hummus over individuele borden, leg de zoete-aardappelfrieten erop, gevolgd door de rodekoolsalade. Bestrooi met de amandelen en verse koriander. Serveer met het pitabrood of Libanees platbrood.

Recept: uit ‘Veggie in 30 minuten’ van Ylva Bergqvist

Foto: rr

