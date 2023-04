Deze klassieker werkt goed in een plantaardige versie: de ideale plek om met vegan ‘kipstukjes’ aan de slag te gaan. Hoewel voor een klassieke waterzooi de kip niet wordt gebruind, is het een meerwaarde om de stukjes bruin en krokant te bakken. We snijden de groenten hier niet in de traditionele julienne, maar in grote stukken die het gerecht een stevige beet geven.

Ingrediënten (voor 4 personen)

2 grote uien

2 teentjes knoflook

4 stelen prei

6 wortelen

1 stronk groene selder

2 takjes tijm

2 blaadjes laurier

1 tl peperbolletjes, gekneusd

½ tl zout

600 g krieltjes of andere vastkokende aardappelen

200 ml plantaardige room

1 el mosterd

1 el maizena

400 g plantaardige ‘kipstukjes’

neutrale olie, om te bakken

½ citroen, het sap

Om af te werken:

Een handvol groene kruiden: dragon, kervel, peterselie of maak een mix

Bereiding

1. Maak een bouillon met de ui, knoflook, 2 preien, 3 wortelen en alle groene selder. Was ze, snijd ze in grove stukken en voeg de kruiden toe. Zet ze onder in 2 liter water en breng aan de kook. Dek af met een deksel en laat zo’n uur sudderen.

2. Snijd de aardappelen intussen in kwarten. Snijd de overige wortelen in dikke repen en de overige prei in grote ringen.

3. Zeef de groenten uit de bouillon, zodat je enkel de vloeistof overhoudt.

4. Doe de krieltjes met de ongekookte wortel en prei in een kookpot en overgiet met de bouillon. Laat sudderen tot de groenten gaar zijn. Bak intussen de kipstukjes bruin en krokant in een beetje olie. Meng dan de maizena met de room en de mosterd en roer goed. Voeg dit toe aan de kookpot en laat een minuut doorkoken, tot de saus is ingedikt. Proef en kruid bij indien nodig, voeg de kipstukjes toe en werk af met citroensap naar smaak en de groene kruiden.

TIP: Wil je de saus extra hartig? Voeg dan ook een eetlepel witte miso toe. In het seizoen is het ook erg lekker om wat witte asperges mee gaar te koken in de saus. Voeg die iets later toe dan de aardappelen en wortelen, zodat ze hun beet niet verliezen.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

