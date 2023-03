Prijs van een volle winkelkar blijft verder stijgen

De inflatie is in maart opnieuw gestegen. Voeding is nu 17 procent duurder dan een jaar geleden.

Het dagelijks leven is nu 6,67 procent duurder dan een jaar geleden. Het betekent dat de inflatie opnieuw is toegenomen, want in februari was het 6,62 procent. Maar vooral de voedingsuitgaven blijven pijlsnel stijgen. Op jaarbasis ging de voedingsinflatie naar 17,02 procent.

Vooral de inflatie van plantaardige olie, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Zo bedraagt de inflatie voor olie deze maand 25,4 procent. Voor vis bedraagt de inflatie momenteel 17,0 procent, voor zuivel 26,5 procent en voor brood 19,9 procent.

Dat de totale inflatie toch een stuk lager ligt, komt door het matigende effect van energie. De energie-inflatie is opnieuw negatief. We betalen nu 10,11 procent minder voor gas, elektriciteit en brandstoffen dan een jaar geleden. Deze maand alleen al is aardgas met 17 procent in prijs gedaald.

De inflatie wordt dus steeds meer het resultaat van twee factoren die op elkaar inspelen: de dalende energiekosten en de stijgende voedingsprijzen. De kerninflatie, die de structurele verhoging van de levenskosten uitdrukt en abstractie maakt van de energieprijzen, blijft daardoor hoog en stijgend. In maart kwam dit cijfer uit op 8,57 procent, tegenover 8,28 procent vorige maand. Het is dit cijfer waar monetaire beleidsmakers naar kijken.

Later vandaag zal ook het Duitse inflatiecijfer bekendgemaakt worden. Door het grote gewicht van de Duitse economie in de eurozone is dit in macro-economisch verband een belangrijke publicatie.

