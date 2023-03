De Britse koning Charles heeft woensdag zijn beste Duits bovengehaald tijdens een toespraak in het Bellevue Palace in Berlijn. De koning en zijn echtgenote, koningin-gemalin Camilla, waren uitgenodigd op een staatsbanket georganiseerd door de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. Hij maakte verschillende grappen en prees de band tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Onder de aanwezigen waren ook first lady Elke Büdenbender, voormalig bondskanselier Angela Merkel en de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly.

Het Britse koningspaar kwam woensdag aan in Berlijn. Het is het eerste staatsbezoek van Charles sinds hij koning van het Verenigd Koninkrijk is. Charles en Camilla zouden eigenlijk als eerste een staatsbezoek brengen aan Frankrijk, maar vrijdag werd bekend dat de Britse koning en de Franse president Emmanuel Macron in overleg hadden besloten het bezoek uit te stellen. Reden daarvoor was de onrust in het land naar aanleiding van de omstreden pensioenhervormingen.

