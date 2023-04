Laat de ingrediëntenlijst u niet afschrikken, er staan veel kruiden bij die u wellicht in uw rekje hebt staan. Dit is echt een heel eenvoudig recept dat bovendien erg geschikt is voor wanneer u niet weet wat te doen met een overschot gember en koriander.

Ingrediënten (hoofdgerecht voor 4 personen)

1 ui (gesnipperd)

Boter of sesamolie

1 teen knoflook (gehakt)

Ca. 25 g verse gember (gehakt)

1 gedroogde chilipeper of gemalen cayennepeper naar smaak

1 kl komijnzaad (gemalen of geplet)

1 kl gemalen korianderzaad

½ kl kurkumapoeder

400 g tomatenstukjes

250 g gekookte en uitgelekte kikkererwten

450 g spinazie

100 g romige volle yoghurt

1 pakje halloumi of Berloumi

Half bosje verse koriander (fijngehakt)

Bereiding

1. Fruit de ui in een grote pan glazig in boter of olie, op een matig vuur. Voeg daarna de knoflook, gember, de chilipeper, komijn, koriander en kurkuma toe. Temper het vuur en laat de smaakmakers een tiental minuten garen.

2. Draai het vuur weer wat open en voeg de tomaten en de kikkererwten toe, met wat zout. Roer alles door elkaar en breng naar het kookpunt. Temper het vuur zodat de smaken zich rustig verder kunnen ontwikkelen.

3. Gaar de spinazie op de manier die je het handigst vindt: door ze even onder te dompelen in kokend water, door ze te stomen of door ze kort te stoven in een aparte pan met olie. Voeg de spinazie toe aan de stoofpot.

4. Schep de yoghurt in een kommetje en roer er een na een enkele scheppen van de hete stoofpot door, zodat de yoghurt geleidelijk opwarmt. Voeg het mengsel toe aan de stoofpot. Check de smaak en voeg eventueel nog peper of zout toe.

5. Snijd de halloumi in plakjes en bak ze in een aparte pan met hete olie goudbruin. Verdeel ze over de stoofpot en werk die af met de koriander.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Ivan Put

