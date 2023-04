In het Italiaanse Piemonte leerde chef-kok Maarten Van Essche dat vlees en tomaten daar niet vaak samen worden gebruikt, omdat beide elkaar overstemmen. In dit recept kiest hij voor de tomaten, met een gerookte ui om de saus een rijke, vlezige structuur te geven.

Ingrediënten (voor 4 personen)

6 uien

2 takjes rozemarijn + 1 takje voor de saus

100 g boter

2 tenen verse knoflook

2 verse chilipepers

500 ml passata

1 glas rode wijn

800 g gepelde tomaten

500 g pasta

150 g oude harde kaas

Grof zeezout

Basilicum

Bereiding

1. Blaker de uien in hun pel op een rooster boven smeulende kolen in ongeveer 90 minuten gaar. Leg aan het eind de rozemarijn op de kolen voor extra smaak. Wie geen barbecue heeft, kan de uien ook in de oven roosteren. Pel de uien en rooster ze in hun geheel met een klontje boter in ongeveer 2 uur zacht in een oven van 150 °C. Haal ze uit de oven en leg in een kookpot waar een deksel op past. Steek de rozemarijn aan en doe bij in de kookpot. Zet onmiddellijk het deksel op de pot, zodat de rozemarijn niet in brand schiet en laat 5 minuten roken.

2. Smelt de helft van de boter in een halfhoge pan en stoof de gesnipperde verse knoflook en chilipepers zacht. Hak ondertussen de uien grof, zodat die de structuur van vlees krijgen. Doe de ui samen met de passata en een glas rode wijn bij in de pan, laat inkoken tot een dikke saus.

3. Voeg de gepelde tomaten toe. Laat samen met het extra takje rozemarijn verder inkoken. Kook ondertussen de pasta gaar in een ruime hoeveelheid gezouten water en giet af. Smelt in een andere pan de rest van de boter en bak de pasta aan zodat die hier en daar krokant wordt.

4. Voeg al roerend de saus toe aan de pasta. Indien de saus te dik wordt, voeg dan wat kookvocht toe. Werk af met vers basilicum of oude harde kaas.

Recept: Maarten Van Essche

Foto: Annelie Vandendael

