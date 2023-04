Door plattekaas te gebruiken in plaats van roomkaas is deze variant zachter dan de meer traditionele kaastaarten van bij onze bakkers. De ricotta geeft dan weer een droger, krijtachtig effect.

Ingrediënten

500 g plattekaas

500 g ricotta

3 eieren, gesplitst in dooier en eiwit

75 g suiker

4 el citroensap

¼ tl vanille-extract

2 el bloem

150 g koekjes, bijvoorbeeld Mc Vitties Digestive biscuits

50 g boter

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Voor de bodem breek je de koekjes in grove stukken in de kom van de keukenrobot. Smelt de boter en laat even afkoelen. Voeg de boter toe aan de kom en pulseer tot de koekjes verpulverd zijn tot een zanderige massa. Duw dit ‘deeg’ in een springvorm (eventueel op een stukje bakpapier als je de bodem niet wilt beschadigen bij het snijden) en bak gedurende 10 à 15 minuten, tot de randjes beginnen te bruinen.

2. Haal uit de oven, laat afkoelen en verlaag de oventemperatuur naar 150 °C. Doe de plattekaas, ricotta, eierdooiers en suiker in een mengkom en meng met een spatel tot een homogene massa. Voeg het citroensap, vanille-extract en de bloem toe en roer goed. Klop in een schone kom de eiwitten tot schuim en spatel ze onder het kaasmengsel.

3. Schenk het kaasmengsel zachtjes in de springvorm op de afgekoelde bodem (zachtjes, anders zal de koekjesbodem niet standhouden). Plaats in de oven en laat 1 uur bakken. Op die lage temperatuur zal de bovenkant van de taart nog geen mooie, bruine kleur hebben. Zet daarom even de gril aan en blijf bij de taart tot de bovenkant een donkere tekening heeft.

4. Haal uit de oven en laat afkoelen. De taart zal inzakken tijdens het afkoelen: dit is normaal, geen stress. Serveer ze zo of met een lepel vruchtencoulis of frisse jam (bijvoorbeeld rode of zwarte bessen). Bewaar de taart afgedekt in de koelkast als je ze niet meteen opeet.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune

