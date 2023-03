Wall Street Journal-journalist opgepakt in Rusland voor spionage

De Russische inlichtingendienst FSB heeft Evan Gershkovich, reporter bij de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, gearresteerd omdat hij zou spioneren voor de Verenigde Staten.

De Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB), de opvolger van de Russische inlichtingendienst KGB, heeft The Wall Street Journal-reporter Evan Gershkovich gearresteerd nabij de Russische stad Jekaterinenburg voor spionage. Dat meldt het nieuwsagentschap AP.

Volgens de FSB probeerde Gershkovich ‘vertrouwelijke informatie over een van de activiteiten van het Russische militaire complex’ te bemachtigen. Gershkovich riskeert 20 jaar cel voor de klacht voor spionage.

Gershkovich brengt verslag uit over Rusland, Oekraïne en de voormalige Sovjet-Unie voor The Wall Street Journal. Zijn laatste stuk voor de krant ging over de Russische economie die sputtert.

Eerder werkt hij voor Agence France-Presse, The Moscow Times en The New York Times.

