Antwerpse olieraffinaderij depanneert Franse automobilisten

De olieraffinaderij van TotalEnergies in de Antwerpse haven speelt een belangrijke rol om de Franse tankstations te bevoorraden. De olieproductie ligt er stil door de protesten tegen de aangekondigde pensioenhervorming. Tientallen olietankers kunnen niet aanmeren.

Ook in oktober 2022 ging er een stakingsgolf door Frankrijk en toen kon je in bijna de helft van de tankstations geen diesel of benzine krijgen. Nu vallen veel minder pompen droog. Net geen 15 procent van de tankstations kampt met een tekort. De Franse overheid probeert de bevoorrading te verzekeren door te putten uit de strategische olievoorraden van het land. En het kan ook rekenen op een forse invoer, onder meer vanuit ons land.

De productie van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven gaat in normale tijden niet naar Frankrijk, omdat TotalEnergies de tankstations bevoorraadt vanuit zijn raffinaderijen in Frankrijk zelf. Volgens de Belgische woordvoerder van de groep, Tom Claerbout, gaat nu ‘een zeer significante hoeveelheid benzine’ richting Frankrijk. Zo helpt de Antwerpse olieraffinaderij de aanvoer van benzine naar Franse tankstations niet te laten droogvallen.

Ongezien zeezicht

De oliebevoorrading van Frankrijk is al enkele weken geen vanzelfsprekende zaak. De protesten tegen de pensioenhervorming lokten stakingen uit in de olieraffinaderijen en de terminals. Daardoor kunnen olietankers hun lading ruwe olie niet meer kwijt in de twee grote olieoverslagterminals van het land. Die bevinden in de buurt van de havenstad Le Havre aan de Atlantische kust en in de Zuid-Franse haven van Marseille.

Het huidige zeezicht van de grote Franse havensteden is dezer dagen ongezien. Een verzameling grote olietankers ligt daar voor anker. Voor de haven van Marseille waren dat er woensdag al twaalf, waaronder ook een van de allergrootste olieschepen ter wereld. Dat behoort tot de vloot van Frontline, de Cypriotische oliereder die vorig jaar probeerde te fuseren met het Belgische Euronav.

Volgens rekenwerk van het persagentschap Bloomberghebben al die tankers samen ten minste 14 miljoen vaten ruwe olie aan boord. Dat getal staat gelijk aan zowat 15 procent van de wereldwijde olieproductie per dag. De olie-aanvoer richting Frankrijk is deze maand meer dan gehalveerd.

