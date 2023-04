Kroepoekdips op Bugles-wijze

Deze sausjes voor kroepoek zijn geïnspireerd op de gouden combinatie van Bugles-chips en geitenkaas. De crispy chili-olie en kimchi kan je zelf maken, maar zijn almaar vaker te koop in voedingswinkels en zelfs supermarkten.

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

1. Dip met crispy chili-olie

Ingrediënten

125 g Griekse yoghurt

125 g zure room

1 el versgeperst citroensap

Crispy chili-olie (naar smaak)

Zwarte peper & zout

Voor de afwerking:

gesnipperde bieslook

Bereiding

Meng in een kom de Griekse yoghurt met de zure room en het citroensap. Breng op smaak met peper en zout. Lepel er de chili-olie over en werk af met gesnipperde bieslook.

2. Kimchi dip

Ingrediënten

75 g kimchi (gefermenteerde kool)

100 g roomkaas (type Philadelphia)

100 g zure room

1 tl geroosterde sesamolie

Voor de afwerking:

Gesnipperde lente-ui

Geroosterd sesamzaad

Bereiding

Laat de roomkaas op kamertemperatuur komen. Zeef indien nodig de kimchi, zodat het vocht eruit is. Doe alle ingrediënten in een maatbeker en mix kort met een staafmixer. Je kunt hiervoor ook een elektrische hakmolen gebruiken. Bedoeling is dat je de dip niet helemaal fijn mixt, maar er nog kleine stukjes in laat zitten. Zet een uurtje in de koelkast om de dip weer op te laten stijven. Werk af met gesnipperde lente-ui en/of sesamzaadjes.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

