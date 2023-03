Begrotingsgesprekken verzanden in ‘surrealistische Belgische mambo’

Na een hele nacht onderhandelen over de begrotingscontrole zitten de topministers van de federale regering vanochtend nog altijd bijeen. Er wordt amper vooruitgang geboekt, en toch wil niemand ermee ophouden, is te horen.

Of er in de afgelopen onderhandelingsnacht dan toch een beetje vooruitgang geboekt is? ‘Te weinig’, antwoordt een vicepremier kort. Premier Alexander De Croo (Open VLD) hield vannacht veel bilaterale gesprekken, waarna er opnieuw met iedereen werd samengezeten om daarna opnieuw terug te grijpen naar één-op-één-gesprekken. ‘Het is moeilijk in te schatten waar we nu staan, door die bilaterales’, laat een andere vicepremier optekenen. ‘Pas dan zullen we weten waar we staan.’ Een derde aanwezige spreekt van ‘een surrealistische Belgische mambo’. ‘Het gaat helemaal niet vooruit en toch blijft iedereen rond de tafel zitten.’

De topministers van de federale regering hebben er al verschillende onderhandelingsrondes opzitten over de begrotingscontroles. Woensdagmiddag om 12.30 uur kwamen ze opnieuw samen, maar toen er geen doorbraak kwam, werd om 20.30 uur een nieuwe onderhandelingsronde aangevat. En daar is voorlopig nog geen einde aan gekomen. Premier De Croo hoopt nog altijd voor de paasvakantie te kunnen landen.

