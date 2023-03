De nieuwsfeiten van de dag

Met dit overzicht bent u als lezer snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. Tiktok lijkt ontworpen om gebruikers zoveel mogelijk data te ontfutselen. Dat blijkt uit onderzoek van een Australische data-analist. ‘Minstens een keer per uur vraagt het script de locatie van gebruikers op, het heeft zeer vergaande toegang tot de kalender en het registreert actieve abonnementen op je account, net als het serienummer van je toestel en simkaart.’ Is Tiktok een Chinees spionage-instrument in uw broekzak?

2. Na drie maanden in de VS keert Jair Bolsonaro donderdag naar Brazilië terug en president Lula da Silva kijkt bepaald niet uit naar de komst van de populaire oud-president. Vlak voor hij woensdagavond in het vliegtuig stapte liet Bolsonaro aan een journalist van CNN weten dat hij evenwel niet van plan is de oppositie te gaan aanvoeren. Binnen zijn eigen partij ziet hij geen leidersrol voor zichzelf, maar hij zal zijn collega’s wel adviseren.