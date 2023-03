Quentin Tarantino heeft script klaar voor ‘tiende en laatste’ film, opnames in de herfst

De Amerikaanse filmregisseur Quentin Tarantino heeft het script klaar voor wat zijn ‘tiende en laatste’ film zal zijn. Dat zei hij woensdag tijdens een interview in Parijs.

Tarantino denkt dat de opnames voor zijn laatste rolprent ‘in de herfst’ zullen plaatsvinden. De film, getiteld The movie critic, zal zich afspelen in 1977. Het verhaal gaat volgens Tarantino, in tegenstellling tot wat sommige media beweren, niet over een filmcriticus en is geen biopic van Pauline Kael, de New Yorkse criticus die in 2001 overleed.

De 60-jarige Tarantino staat bekend om zijn cinefiele verwijzingen. In zijn laatste film Once upon a time in Hollywood bracht hij al een eerbetoon aan de Amerikaanse cinema van eind jaren zestig en begin jaren zeventig. De regisseur heeft herhaaldelijk gezegd dat hij zijn carrière zou beëindigen zodra hij tien films heeft gemaakt.

