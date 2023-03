Toen ik een jaar of veertien was, keek ik met een haast religieuze­ toewijding naar een aantal muziekprogramma’s voor jongeren die nu niet meer bestaan. Ik stak een videoband in de recorder en drukte op ‘rec’ en ‘play’ tegelijk telkens als Trevor Nelson zijn MTV Amour inluidde, of dichter bij huis als Michael Lecocq aka VJ Moog op TMF zijn programma­ Coolsweat in gang praatte.