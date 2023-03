Donald Trump probeert zijn aanhang in New York op straat te krijgen, maar dat wil niet zo best lukken, schrijft Pim Raes. Het slachtoffer uithangen zal hem niet weer in het Witte Huis brengen.

PIm Raes Freelancejournalist. Woont en werk in New York.

‘I will believe it when I see it’, zei Jordan, een bevriende Joodse cynicus, toen ...