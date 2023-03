Twee maanden nadat een fietsster in de Zenne was gevallen en verdronk, waren er opnieuw twee incidenten. Experts vragen maatregelen. ‘Wie een stuurfout maakt, moet beter beschermd worden.’

Exact twee maanden geleden maakte Imane K. (25) haar laatste fietstocht, via een fietssnelweg over het jaagpad langs de Zenne. Ze belandde met haar fiets in het ­water en was wekenlang vermist, tot haar ...