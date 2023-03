Zelfs zonder te rijden in Dwars door Vlaanderen werd Wout van Aert een beetje de winnaar in Waregem. Na de zege van Christophe Laporte zal Jumbo-Visma zondag nog meer alles op de grote kopman zetten in de Ronde van Vlaanderen.

Een kamerbrede grijns ten huize Van Aert, fronsende wenkbrauwen bij Van der Poel en een zucht in de Monegaskische woonkamer van Pogacar. We beelden ons in dat het er ongeveer zo aan toe ging toen Christophe ...